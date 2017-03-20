三大星座作息差 僅1成陸青年一覺天亮
中國大陸最新年輕人睡眠狀況報告，發現年齡在10到45歲的大陸年輕人中，僅5%受訪者作息規律，能一覺到天亮的大陸年輕人只有11%。射手座、摩羯座與水瓶座是生活作息最差的三大星座。
在世界睡眠日前夕，中國睡眠研究會發布「2017中國青年睡眠現況報告」。在近6萬名年齡在10到45歲的大陸年輕人中，僅24%受訪者認為睡眠整體狀況不錯，76%表示難以入睡，其中超過13%受訪者甚至覺得處於痛苦狀態。
報告指出，能夠安安穩穩、一覺到天亮的大陸年輕人僅11%，其他受訪者都表示會在半夜醒來。而當工作負擔過重時，超過6成受訪者表示會犧牲睡眠，以便能如期完成工作。僅5%受訪者表示，生活作息非常規律。
調查也發現，學歷高的人更重視健康，自律性也比較強，睡眠的掌控狀況比較好。但睡眠問題基本上跟收入、職業、社會地位沒有直接關係，每個階層睡不好的比例都差不多。
至於射手座、摩羯座與水瓶座是生活作息最差的三大星座。
北京晨報引述中國睡眠研究會人員的話指出，雖然壓力、焦慮與情緒低落是中國大陸年輕人睡不好的主因，大量使用3C電子產品也是造成睡眠品質不佳的原因，許多人寧可不睡也要追劇或是購物，造成睡眠不足。1060320
(中央社)
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