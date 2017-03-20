大馬巫師王：以古法讓北韓飛彈中途失蹤

我要評比

大馬「巫師王」依布拉欣馬金海邊作法，擲椰彈抗北韓核彈，引發媒體廣泛報導。對此，他強調，馬來西亞的武器不及北韓，因此，要使用古法讓飛彈中途失蹤。

依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）赴吉隆坡中央醫院太平間外作法、海邊擲椰彈抗北韓核彈等行徑惹議。

馬來西亞媒體「星洲網」報導說，這名「巫師王」聲稱並沒有破壞伊斯蘭的形象，反而是早在大馬獨立前，就開始免費保護國家安全近70年。

報導引述依布拉欣馬金的話說，他不需要任何報酬，只是想以法力保護大馬的邊防安全。

依布拉欣馬金指出，大馬沒有像北韓擁有精銳武器，如果開戰必輸無疑，因此，必須要使用古法保護大馬，讓北韓飛彈在攻擊途中失蹤。1060320

(中央社)