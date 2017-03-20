馮勝賢接中職秘書長 自嘲漏接最懂國手

曾經是兄弟象明星內野手、也當過義大犀牛教練，「老邦」馮勝賢的棒球路又有新角色，成為職棒聯盟有史以來，第一位球員出身的秘書長。

馮勝賢現年41歲，球員生涯在2007年退役後，曾經當過職棒教練，現在是國立體育大學競技與教練科學研究所的博士班學生，也當過電視球評、競技飛鏢協會理事長。

球員時代，馮勝賢是兄弟象隊史第一名新人王，生涯3座二壘手金手套獎。有過這些輝煌戰績，他今天上任聯盟秘書長的第一天，卻提起1999年亞錦賽漏接的那一球。

馮勝賢接任秘書長的首要任務，就是中華職棒接下來主導重要國際賽的組訓任務。馮勝賢說「我當過國手，也漏接被罵過，我最知道國手的壓力」。

馮勝賢選手出身，當過教練、選訓委員，希望未來中華隊的組訓工作，聯盟秘書長扮演協調者的角色，以照顧國手為最大的目標。

馮勝賢接下來將專任聯盟秘書長，停下電視球評、飛鏢協會的工作，他也希望自己在博士班的所學，能夠用在聯盟業務上，「棒球是運動科學研究的一部份，希望能夠學以致用」。

馮勝賢年幼時是早產兒，克服先天身體的障礙、站上職棒舞台，因此長年號召棒球界投入慈善公益，舉辦關懷早產兒活動。卸下職棒教練工作之後，轉戰競技飛鏢協會，獲得體總主辦的「年度最佳推廣全民運動團體獎」。

棒球路從技術面轉向行政職，成為第一個球員退役的聯盟秘書長，馮勝賢說離開棒球之後，學到很多，這也是一種經驗的傳承，退役選手還是有很多發展的領域，「現在回到棒球，是一種肯定、也是一個重擔」。1060320

(中央社)