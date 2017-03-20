活化閒置縣有房地 集集驛站將標租

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南投縣政府為活化縣有財產，積極清查縣屬閒置房地，研提方案創造財源收益，將公開標租集集驛站土地建物（集集鎮營子段572、573、576、614-1地號及營子段292建號），意者請洽南投縣政府財政處公有財產科049-2243734索取標租文件。

縣府表示，位在集集鎮火車站斜對面的集集驛站，土地編定為商業區，建物用途可作為展示廳、餐廳及辦公室使用，業已於3月1日公告（佈）欄並刊登工商時報公告，將於4月11日10時在縣府A棟5樓會議室開標。

(中時)