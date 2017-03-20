泰安鄉苗62線一日2次掉落石　雙向搶通

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泰安鄉苗62線6.4K路段傳出落石掉落，警方第一時間拉起封鎖線。（黎薇翻攝）

泰安鄉苗62線6.4K路段傳出落石掉落，雙向無法通行，鄉公所已派機具前往清運。（黎薇翻攝）

苗栗縣泰安鄉苗62線道路是通往苗栗知名景區泰安溫泉的主要道路，前陣子陰雨不斷，這兩天出太陽後，兩旁受頁岩熱漲冷縮影響，石頭容易滑落。

鄉公所上午8點接到苗62線6.4K路段落石掉落，隨即出動機具清除落石，下午2點多再度前往清理。轄區大湖警方第一時間拉起封鎖線，引導車輛改走八卦聯絡道。

(中時)