蝶戀花事件遭吊照 友力司機繞行交通部抗議

公路總局廢止友力通運的營業執照，登記的130輛遊覽車的牌照也被吊銷，但旗下的近百名司機卻面臨車不能開，沒收入的窘境，20日有9輛遊覽車、5輛小客車宣掛著布條，在交通部外以繞行的方式表達不滿。（陳信翰攝）

遊覽車司機們，在交通部外以繞行的方式表達不滿。（陳信翰攝）

公路總局廢止友力通運的營業執照，登記的130輛遊覽車的牌照也被吊銷，但旗下的近百名司機卻面臨車不能開，沒收入的窘境，20日有9輛遊覽車、5輛小客車宣掛著布條，在交通部外以繞行的方式表達不滿。

(中時)