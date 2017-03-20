國泰、港龍「香港同遊套票」迪士尼兩日經濟艙5837元起

我要評比

國泰、港龍堆迪士尼優惠套裝行程。圖：業者提供

國泰航空/國泰港龍航空自2017年3月20日起至2017年6月30日止，推出「香港同遊套票」，兩人成行，經濟艙未稅每人只要新台幣5,837元起，帶您從台灣飛往香港，同時體驗香港迪士尼樂園最新娛樂設施。

「香港同遊套票」優惠包括國泰航空 / 國泰港龍航空台灣來回香港機票及香港迪士尼樂園2日門票。旅客可選擇由台北、台中或高雄出發，於香港停留2-7天，讓您輕鬆探索香港，同時暢玩香港迪士尼樂園上百項遊樂設施及世界級娛樂體驗。

此次優惠套裝行程，台北出發經濟艙5,837元起，台中6,912元起，高雄6,298元起，商務艙台北與高雄出發10,496元起，台中12,135元起。

香港迪士尼樂園七大主題園區，結合嶄新光影技術的「迪士尼光影匯」夜間巡遊、「迪士尼魔法書房」百老匯式音樂劇、配合城堡投影的「星夢奇緣」煙花表演、全新遊樂設施「星際大戰?：入侵明日世界?」以及以漫威英雄鋼鐵人為主題之嶄新項目「鐵甲奇俠飛行之旅」，讓您盡享精彩的奇妙旅程。

「香港同遊套票」可透過國泰航空、國泰港龍航空官網及國泰航空客戶聯絡中心(2) 8793-3388訂購或洽指定旅行社開立。相關套票細則及條款請詳閱國泰航空/國泰港龍航空官網。

(工商)