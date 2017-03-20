漁港發現2隻死雞 檢驗解除禽流感疑慮

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苗栗縣動物保護防疫所3日接獲海巡署三二岸巡大隊，通報苑港碼頭旁發現2隻死亡雞隻，因禽流感疫情尚未減緩，當天立即派員至現場採樣送農委會家畜衛生試驗所檢測，結果出爐確診為陰性，化解疑慮。

另因應H5N6亞型高病原係禽流感防疫措施執行作為，迄今已完成訪視轄內養雞場123場次，鴨場、鵝場各3場次，家禽健康情形良好正常。

衛生消毒工作每月抽驗家禽理貨場及監測養禽場禽流感病毒外，也提供畜牧場消毒服務，並輔導農民加強落實場內防疫消毒工作，陸續針對養禽場、肉品市場、家禽理貨場及屠宰場等計消毒 339場次，迄今未發現可疑動物傳染病情事。

縣長徐耀昌呼籲養禽業者提高戒備，抱持謹慎的態度落實場內軟、硬體生物安全措施，絕不可心存僥倖，除應注意禽舍保溫及通風外，亦須強化禽舍防鳥設施、落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經徹底消毒，以提升場內自主防疫功能，並即時通報可疑案例，電話037-320049。

(中時)