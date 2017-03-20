台南春祭祭孔 數十位民眾相爭排隊拔智慧毛
台南市分春、秋兩祭舉辦祭孔大典，20日清晨6時由台南市長賴清德在中西區「全台首學」孔廟主持春祭儀式，早起觀禮的數十位民眾排隊拔取智慧毛，大家集中拔取耳朵與眼睛旁的毛髮，象徵「耳聰目明」。
全台僅台南市舉辦春祭祭孔，20日一早有外籍人士到場體驗中國古禮，活動儀式包括迎神禮、初獻禮、分獻禮、亞獻禮、撤饌禮、送神禮等傳統科儀，並有忠義國小學童表演六佾舞。
祭孔牲禮依真牛、真豬、真羊為主，觀禮民眾最期待的就是傳統拔智慧毛活動，民間認為祭祀文聖的牛毛可以增長智慧，禮成後，有學生或學生家長爭相排隊，進入大成殿內拔取智慧毛，祈求求學之路順利、增長智慧。
有位日本民眾特別前來全程參與祭孔儀式，對民眾排隊體驗拔牛毛感到好奇有趣，現場約有60位民眾，在工作人員的引導下，集中在牛頭的眼睛與耳朵附近拔毛，象徵「耳聰目明」。
祭孔大典多在秋季，春季祭孔是台南市獨有儀式，臺南市長賴清德擔任正獻官，台南市議員邱莉莉、中西區長陳勝楠等代表分別擔任分獻官。儀式依循古禮在靜穆中執行，場面莊嚴隆重。早起觀禮的民眾，都對傳統中國古禮文化感到新鮮，特別起一大早前來體驗。
(中時)
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