網路販賣黑心乳瑪琳 北市衛生局開罰３萬
遠東黑心過期乳瑪琳流遍全台，食藥署要求問題產品需在13日午夜前完成下架，但仍在網路上被發現販賣問題產品。台北市衛生局接獲食藥署通知「ASAP閃電購物網」曾於3月15日網路出貨問題乳瑪琳170公克包裝（有效日期：2017年8月23日）1罐，依照《台北市食品安全自治條例》第10條規定，首次對網路平台裁處新台幣3萬元罰鍰。
台北市衛生局表示，經追查網路平台經營者為「新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司」，該公司為新北市同正公司網路合作商，雖然「ASAP閃電購物網」辯稱未接獲新北市同正公司告知產品應下架回收，但該公司營業登記於台北市忠孝東路4段563號8樓，適用《台北市食品安全自治條例》第10條規定，已依同條例第18條規定裁處新臺幣3萬元整。
台北市衛生局表示，北市對於遠東油脂過期乳瑪琳勒令下架公告時間為3月12日午夜12時以前，截至目前為止並未發現實體通路仍有販售，對於「ASAP閃電購物網」網路平台經營者辯稱未接獲食品販售商同正公司通知，惟其違規事實明確，經調查屬實，北市衛生局依法裁處並公告周知。
《台北市食品安全自治條例》第10條規定「網路平臺業者，應配合第1項食品業者同步進行網路公告，並自行下架、移除拍賣網頁。」，「ASAP閃電購物網」是台北市開罰第1個網路平台未下架案例。
對此，台北市衛生局呼籲食品業者及網路平台，應注意政府相關食安公告，並迅速因應，以維護消費者食品安全。
(中時)
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