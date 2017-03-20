再傳被拱選新北 賴清德：目前無參選、入閣計畫

再傳徵召台南市長賴清德選新北，賴清德仍稱無意願。（程炳璋攝）

台南市長賴清德政治下一站動向受矚目，民進黨中央黨部最近再傳將徵召他參選新北市長，賴清德20日回應仍以完成市政作優先考量，無參選、入閣計畫，強調民進黨對縣市長候選人的傳統機制必須要進行黨內初選。

面對中央黨部再傳出徵召賴清德選新北市長聲浪，賴清德20日回應仍未鬆口，聲稱台南市有很多的重大建設正進入關鍵階段，自己工作就是把這些事情做好，包括震災重建、鐵路地下化等市政重點。

賴清德認為民進黨中央黨部對徵召的想法應該還沒有討論出政策，他認為各縣市長的提名都有一套初選機制，強調目前沒有其他規畫。

賴清德市長任期還有一年多，他將市政比喻百米賽跑，最後一段的衝刺就是決勝關鍵，列舉正進入重建計畫的維冠大樓、甫動工的鐵路地下化工程，這些進度都需要他全心去推動與監督。

(中時)