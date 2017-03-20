桃園機場排班運將 新制服提升形象

桃園機場拚升級，將打造新國門形象，排班計程車預計5月改頭換面，除加裝信用卡刷卡機，司機也會穿戴整齊制服、帽子及白手套，以完整體面形象來接送國門旅。

交通部為改善桃機計程車品質和管理效率，日前修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，授權桃機公司監督管理桃機計程車，規定桃機公司可約束計程車硬體及司機服務行為，並有權決定誰是績優駕駛人。

桃機公司營運處副處長余崇立說，桃機為國門，外界對計程車服務品質高期待，修法後桃機公司將透過駕駛人公約要求計程車全部加裝刷卡機，提供電子支付服務，並改善派車系統、提高派車效率。

他說，另因應國際旅客增多，將要求桃機排班計程車自律委員會聘請有基本英、日、韓語能力的現場接待人員，協助旅客告知司機目的地。

為讓乘客有暢通申訴管道，余崇立說，未來桃機計程車將建立客服中心，國際旅客上車後若與司機溝通有困難，可撥打專線請客服翻譯，乘客也有另一管道可客訴。未來桃機公司更考慮向Uber借鏡，讓乘客對服務內容直接評分，司機平均得分和客訴案件數量也將成為評鑑優良駕駛的客觀依據。

國外有不少計程車司機穿著整齊制服，余崇立表示，目前桃機計程車司機也須著襯衫和領帶等簡單制服，桃機公司表示，若成本不增加過多，將研議要求司機「外表升級」，另戴上帽子和白手套，給予旅客清潔和專業感。1060320

(中央社)