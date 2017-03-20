日俄2+2會談 共商區域安全和領土爭議

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日本、俄羅斯外交和國防部長今天在東京舉行會談，盼能藉由商討共同發展兩國有主權爭議的島嶼，協助雙方朝達成和平協議、解決領土爭議邁進一步。

美聯社報導，這是俄羅斯兼併克里米亞以來，兩國首度召開「二加二」會談。

這場為期1天的會談主要聚焦區域安全，尤其是針對北韓發射飛彈及核子計畫的最佳解決之道。

俄羅斯外交部在會談前表示，俄國代表將拋出美國及南韓計畫部署尖端飛彈防禦系統薩德（THAAD）這項議題；中國大陸及俄羅斯都強烈反對這項部署計畫。

此外，聯手打擊恐怖主義和毒品販售也在討論之列。

日本外相岸田文雄將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談；日本防衛大臣稻田朋美則將與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）坐下對談。4位部長也將就國際和雙邊議題展開聯合會談。

日俄上次舉行「二加二會談」是在2013年11月，烏克蘭危機爆發後，日本加入制裁莫斯科行列，因而擱置雙邊會談。（譯者：中央社劉文瑜）1060320

(中央社)