傳賴清德選新北 朱立倫：做好市政
新北市長朱立倫今天表示，市政府同仁全心全力做好市政，對於政治上的任何傳聞，需等證實後才做評論，不管台南市長賴清德是否競選下屆新北市長，市政團隊不受傳言干擾。
媒體報導，民進黨可能徵召台南市長賴清德參選新北市長，賴清德今天表示，民進黨的傳統就是一定要初選，大家才有辦法接受結果，他現有的規劃，就是把市長做好。
新北市長朱立倫今天被媒體問到「媒體報導賴清德被徵召選新北市長」，有何看法？朱立倫已經多次被問到類似議題，答案幾乎都是一樣，他今天表示，政治上，隨時都會有很多的傳聞，等傳聞將來證實後再做評論。
他強調，對於新北市府所有的同仁，包括他自己本身在內，大家都是做好市政，盡量不受任何選舉或政治的干擾。1060320
(中央社)
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