中市第一警分局治安表現亮眼 賞花紓壓慰勉主管
中市第一警分局查捕逃犯(抓通緝犯)全市第一名，106年度目標值為154人，目前已查獲93人，第一季還沒結束，達成率就已超過全年度60％。副分局長林振源為慰勉各組、室主管等同仁維護治安的辛勞，20日在主管會報後空檔，帶隊到市府參加「2017花卉品種評比及展示」活動，為繁忙警政主管紓壓，激發創新優質服務。
台中市第一警分局今天舉辦主管會報，各組、室主管等同仁約20多人與會，會中討論治安工作，第一警分局查捕逃犯（抓通緝犯）的成績目前名列全市第一名，106年度目標值為154人，第一季還沒結束已查獲93人，達成率就已超過全年度60％。
第一警分局相當重視綠栽花卉美化，繼日前植樹節栽種桂花綠籬，林振源今天為慰勉同仁的辛勞還利用主管會報後空檔，帶隊前往市府展場，參觀「2017花卉品種評比及展示」活動。
林振源表示，警察工作既多且雜，利用空檔與勞苦的供高的同仁參加花卉展，一方面能短暫紓壓，更勉勵同仁學習花農們創新精神，激發出更多創新優質服務。
(中時)
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