林務局南投林管處 樹木健康把關
春暖花開時，正是植樹綠化家園好時機，但也是病蟲活躍的開始，植樹澆水、施肥等基本撫育管理外，病蟲害防治更是造林成功與否的重要關鍵，南投林管處籲請大家一起來維護林木健康，若發現有樹木罹病，可通報縣市政府單位或洽專業人員提供相關診斷與防治，以幫助林木回復健康。
南投林管處長李炎壽表示，樹木如受到病蟲危害，其外觀就會出現病徵，例如生長停滯或外觀組織如根、樹幹、葉、花等，出現異常情形，當病徵出現初期，應馬上進行防治處理。
尤其臺灣病蟲害種類繁多，有些危害一旦發生，恐造成嚴重損失，例如松材線蟲、褐根病及刺桐釉小蜂等曾為臺灣帶來生態浩劫，所以各種病蟲害的監測、通報與防治，不容忽視。若民眾發現樹木罹病，除儘速通報外，亦可至林試建置的「林木疫情鑑定與資訊中心」網站提出申請診斷或防治諮詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。