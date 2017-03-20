林務局南投林管處 樹木健康把關

▲草屯旭光高中的老榕樹病了，遭根基腐菌侵襲，全校師生都很不捨。（楊樹煌攝）

▲老榕樹遭靈芝根基腐菌侵襲，福田樹木醫院為老樹展開搶救。（楊樹煌攝）

春暖花開時，正是植樹綠化家園好時機，但也是病蟲活躍的開始，植樹澆水、施肥等基本撫育管理外，病蟲害防治更是造林成功與否的重要關鍵，南投林管處籲請大家一起來維護林木健康，若發現有樹木罹病，可通報縣市政府單位或洽專業人員提供相關診斷與防治，以幫助林木回復健康。

南投林管處長李炎壽表示，樹木如受到病蟲危害，其外觀就會出現病徵，例如生長停滯或外觀組織如根、樹幹、葉、花等，出現異常情形，當病徵出現初期，應馬上進行防治處理。

尤其臺灣病蟲害種類繁多，有些危害一旦發生，恐造成嚴重損失，例如松材線蟲、褐根病及刺桐釉小蜂等曾為臺灣帶來生態浩劫，所以各種病蟲害的監測、通報與防治，不容忽視。若民眾發現樹木罹病，除儘速通報外，亦可至林試建置的「林木疫情鑑定與資訊中心」網站提出申請診斷或防治諮詢。

(中時)