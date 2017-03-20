礦業問題多 管碧玲批五大「曠業」
民進黨立委管碧玲20日用「五大曠業」形容經濟部掌管的礦業問題叢生，要求經濟部應加速檢討礦業業務及礦業法令，修補過時的法律及觀念，別讓礦業繼續成為「曠業」。
管碧玲指出，現行法令老舊、保護財團、欠缺罰則，還有霸王條款，甚至礦物局至今僅以組織暫行條例與礦業司合署、司長兼局長，角色易混淆錯亂。譏諷現況是組織無力、霸王條款、保護財團、欠缺罰則、法律老舊的「五大曠業」。
管碧玲為亂象把脈，指經濟部所屬機關皆有組織條例，唯獨礦物局迄今僅有暫行組織章程，礦業司長兼礦物局長；礦業司掌理礦業政策、但礦務局常須為業者解決問題，兩者角色容易衝突，司長長期兼任局長實有不妥。
法令漏洞百出，包括指礦業法第31條、第47條是霸王條款，第53條還准海上礦業免繳礦業權費，各種礦業更能以其營業稅或礦產權利金，「照額核減」礦業權費，難怪長久以來國家礦業權費收益少得離譜。
此外，業者只需使用礦區後再實施水土保持計畫，即使不遵守也無罰則可處罰。礦業法第27條雖有排除可設定礦業權區域，卻處處有後門，整體而言可說相當傾向保護礦業利益。
她還指出，目前院版礦業法修正草案僅針對原住民傳統領域修訂，難令人滿意，要求經濟部應加速檢討對修補過時的法律。
(中時)
關鍵字：管碧玲
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