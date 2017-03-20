防酒駕一卡通發行 受害員警：媽祖有交代 喝酒不開車
「媽祖有交代，喝酒不開車！」防酒駕公益一卡通20日發行，遭酒駕撞傷失去一條小腿的員警陳昭宏，挺身疾呼酒後勿上路；鎮瀾宮董事長顏清標表示，自己在「進修時」看到很多因酒駕被關，呼籲大家要聽媽祖的話。
防酒駕公益一卡通發行記者會20日在鎮瀾宮舉行，顏清標、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香及一卡通票證公司處長王治純等人共同出席，並舉行過爐儀式。
新北市蘆洲分局警員陳昭宏，去年值勤時遭酒駕高速撞擊重創雙腿，今日拄著拐杖在妻子的陪同下挺身表示，自己身為酒駕執法者、受害者、媽祖庇佑者三個身份，疾呼酒駕害人害己，絕對不可以酒駕。
「我們沒做錯事卻被酒駕者傷害，承擔他的過錯。」陳昭宏強調，自己是最好的例子，命撿回來但卻失去一條腿，讓愛他的妻子和父母傷痛！他說，酒駕者常自撞護欄、電線杆，死亡比例很高，更可惡的是造成無辜用路人的死傷、一個家庭的破碎。
顏清標表示，自己在「進修時」，看到因為酒駕被關進來的人很多，有些是故意的，有些是不小心的，直呼「媽祖有交代，喝酒不開車！」而大甲媽公益一卡通有媽祖Q版圖像，只要捐助台灣酒駕防制社會關懷協會新台幣300元，即回饋大甲媽一卡通一張，邀請大家一起做公益。
(中時)
關鍵字：酒駕一卡通
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