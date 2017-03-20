澎湖縣馬公樂齡中心 持續開課歡迎踴躍報名
上課囉! 澎湖縣馬公市樂齡學習中心為了服務本市更多的高齡長輩，除了延續105年開，除了延續105年開辦於各社區之行動教室外，並將於4月1日起辦理各式多元課程，期待長輩們因來參與馬公市樂齡學習中心之課程，身體更加健康，心情加倍愉悅，歡迎踴躍報名。
馬公市長葉竹林表示，目前澎湖縣高齡化速度越來越快，除了安養及照護需求升高，長輩們繼續學習是活躍退休生活的重要關鍵，因為不怕變老但怕病倒，要活得久，更要活得健康喜樂。年輕時的學習是為了就業，退休後的學習是為了快樂，讓我們活到老學到老，享受健康愉悅的退休生活。
馬公市樂齡學習中心於105年度下旬續辦，針對高齡族群的身心靈開辦各種課程，包含各項志工增能訓練、執行預防詐騙、交通安全宣導、消費保護、用藥安全、老年疾病預防、資訊科技、旅遊解說、CPR及AED教學、美食製作技藝等，並與各社區健康中心、老人餐食活動配合辦理各式宣導課程，目前已有2千多人次受惠。
本年度馬公市樂齡學習中心將增設一些軟硬體設備來充實教學及提供長者一個休閒處所，長者除了可以報名中心課程外並可以充份利用中心設備，閒時來樂齡中心下下棋、看書報、聊天、量血壓等。中心並期待結合社區內熱心人士志願參與協助推動樂齡關懷工作，以提升長輩生活健康品質，藉由不斷的學習以及團體的互動、分享，讓長輩們的生活更加豐富精采。
(中時)
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