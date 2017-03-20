韓正式向WTO指控中國反薩德措施違反協定
韓國官員透露，韓國政府已向世界貿易組織(WTO)提出，中國對薩德入韓採取反制措施有違WTO相關協定，目前韓國正在收集證據，可能會在WTO進行訴訟。
韓聯社報導說，韓國產業通商資源部長官周亨煥今天對國會表示，本月17日已向世貿組織服務貿易理事會提出，中國在旅遊、流通領域針對薩德(THAAD)入韓實施的反制措施或有違世貿組織相關協定，呼籲中方遵守義務。
周亨煥說，中國政府不會向WTO承認針對薩德入韓採取相應措施，但是韓國政府應明確指出不能排除這種可能性。韓方質疑的是，中方可能有違WTO的基本原則，即「最惠國待遇」和「國民待遇」原則。周亨煥表示，將在繼續收集證據的同時，妥當應對韓企遭受的不合理待遇。
韓國產業部相關人士證實，該國政府在WTO就中國有違最惠國待遇和國民待遇原則提出質疑，並介紹說將通過多種渠道向中方施壓。不過該舉措並不意味在WTO對中國提起訴訟，若要提起訴訟，需要提出具體證據，但中國多下達口頭限韓令，或以國內法為藉口實施反制，取證不易。
(中時電子報)
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