南投市清潔日環境競賽　永興里奪冠

我要評比

獲獎單位頒獎。（沈揮勝翻攝）

南投市公所為提昇轄區環境整潔維護，喚起里民共同清掃週遭環境，一月在全市34里實施的清潔日環境維護競賽，競賽活動評審結果由永興里勇奪第1名，獲頒獎狀及獎勵補助建設經費新台幣10萬元。

第2名營北里，頒發獎狀及獎勵補助建設經費新台幣8萬元；第3名內興里頒發獎狀及獎勵補助建設經費新台幣6萬元；第4名軍功里、第5名光輝里、第6名內新里均獲頒獎狀表揚。

(中時)