友力司機再到交通部抗議 慢繞兩圈促恢復營業

友力司機再出動。今下午4點半左右，13台遊覽車在車身噴上「鴨霸部長」、「部長無能」、「官逼民反」及「未審先判、錯殺無辜」等，從杭州南路開行，經仁愛路，繞行交通部兩圈，沿途大按喇叭，造成交通不便，望以柔性抗爭，催促交通部盡快讓車子恢復營業。（張家豪攝）

友力公司被處分後，友力公司已向交通部訴願審議委員會提訴願，盼撤銷處分，另外，30到40位友力司機也以利害關係人，向委員會提假處分，至少讓靠行車可恢復營業，但訴願結果需視委員會排案、審理情形。（張家豪攝）

友力司機再度到交通部抗議！因213國道遊覽車翻覆事件的肇事車輛屬遊覽車公司友力通運，交通部公路總局廢止友力營業執照，並吊銷旗下123車輛遊覽車牌，導致部分靠行友力司機的車輛無辜受累，生計成問題。2月17日友力司機就派出15台遊覽車包圍交通部3小時，今又有13台車慢速繞行交通部兩圈，並沿路按喇叭，希望以柔性抗爭，催促交通部盡快讓車子恢復營業。

今下午4點半左右，13台遊覽車在車身噴上「鴨霸部長」、「部長無能」、「官逼民反」及「未審先判、錯殺無辜」等，從杭州南路開行，經仁愛路、紹興南街、信義路、再轉杭州南路，繞行交通部兩圈，沿途大按喇叭，參與活動司機主張，目的是造成交通不便，達到民眾和媒體宣傳，不送陳情書，完全由車輛的外觀來文字表達抗爭目地。

參與此次繞行抗爭的曹姓司機表示，她兩台靠行友力的車輛一個多月無法上路，已經相當無力，真心希望交通部不要錯殺無辜，盡快正視他們的訴願，只要能讓車輛及早上路、恢復營業都好。

友力公司被處分後，友力公司已向交通部訴願審議委員會提訴願，盼撤銷處分，另外，30到40位友力司機也以利害關係人，向委員會提假處分，至少讓靠行車可恢復營業，但訴願結果需視委員會排案、審理情形。

對此，公路總局副總工程司林福山表示，公總對遊覽車還是「從業」管理，友力未善盡經營管理車輛及駕駛人等重大違規情節，所以公路總局新竹區監理所依法行政，廢止遊覽車營業執照，跟吊銷友力旗下所有車輛牌照。

林福山表示，目前還在訴願當中，若在可行、合法範圍，公路總局願給予持續協助。交通部常務次長祁文中也說，若訴願會例行會不行及時處理，可能招開臨時會。

林福山補充，目前有30％到40％遊覽車為靠行車，一年內會針對遊覽車靠行制度明確其法律定位。

(中時)