下戰書？孫文學校發函 邀馬談自己的歷史評價
由台大政治系教授張亞中主辦的「孫文學校」，本月每周四晚間在國民黨中央黨部舉行「孫文要聽」系列講座，探討兩蔣、李登輝等歷任黨主席的歷史評價。本周四（23日）將討論馬英九，但先前有媒體報導，該活動將會把馬英九定位成「害黨主席、亡國之君」，引發馬批評「部分黨員要清算我」；但張亞中20日晚間表示，已在當天下午5時，由專人將書面邀請函，送交馬前主席辦公室，邀請他一起參與23日的論壇。
邀請函全文如下：
孫文學校 邀請函
本校將於本年（民國一○六年）三月廿三日（週四）晚上七時假中國國民黨中央黨部中山廳舉辦《孫文要聽》系列之「國民黨領導人的歷史評價（四）：馬英九」論壇，主講人為台灣大學政治學系榮譽教授張麟徵女士。本校懇邀 勛座出席並擔任與談人，以使該論壇更為圓滿。
另兩岸關係如何定位，對中國國民黨及國家未來發展影響甚鉅，本校亦擬邀請 勛座出席本年四月十三日在同一時地舉辦之「一中各表是否為台灣最佳選擇」座談，懇請亦能撥冗參與對談為感。倘若該時間不許可，請另擇時日，本校當全力配合。
另檢送本校於三月十八日發表之「孫文學校邀請馬英九共論其歷史功過」文如附件，敬請查收。
謹致
中國國民黨前主席馬英九先生
孫文學校總校長 張亞中 敬邀
民國一○六年三月二十日
(旺報)
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