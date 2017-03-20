蘇嘉全：台日觀光互動多 關係密切
立法院長蘇嘉全今天表示，台日兩國來往觀光總數近600萬人次，對台灣而言，日本是中國大陸之外，來台灣觀光最多的國家，而台灣選擇日本為度假首選，可見兩國關係非常密切。
蘇嘉全中午在親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、多名立委陪同下，接見「日本自民黨青年局」局長鈴木馨祐，及多名眾議員、交流協會代表沼田幹夫等人。
蘇嘉全表示，自民黨青年局的成員都非常有願景而且年輕有幹勁，可以說政黨的生命力還是需要以年輕成員共同組成，在前輩的領導下，讓年輕成員追隨，組成一個強而有力的政黨。
他指出，自民黨青年局的國會議員大概都是在40歲左右，也讓他想到自己在30歲就當國會議員，當時也是非常年輕的議員，30年過去了，很高興又再度回到國會。
他說，長時間的政治歷練會讓人變得更成熟，也相信未來在台日新世代年輕議員帶領下，兩國可以更加合作、互相幫忙。
蘇嘉全表示，兩國來往的觀光總數將近600萬人次，對台灣而言，日本是中國大陸之外，來台灣觀光最多的國家，而台灣對日本的飲食還有各種風景及人文地理都非常熟悉，因此選擇日本為度假首選，可見兩國的關係非常密切。
他指出，因為台日的關係密切，面對天然災害也都彼此關心，兩國還有其他很多的問題與困難需要共同面對，透過彼此的諒解與關懷，進一步共同解決。
鈴木馨祐表示，每次到台灣來都有回到家的感覺，6年前311日本東北大地震，以及去年熊本地震發生時，台灣各界非常擔憂日本的情形，也給予日本許多的援助，他特別要藉這個場合表示感謝之意。
鈴木馨祐指出，這次偕同青年局幾位年輕有為的國會議員來台灣參訪，期盼加強與台灣之間的關係，也期盼未來對台日關係的發展有所貢獻。1060320
(中央社)
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