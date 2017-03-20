民眾送蘭花力挺警察 保大員警紅了眼眶

客委會主委李永得不滿遭盤查引起議論。但有支持警察執法的民眾，今天下午特地委託花店，贈送一盆蘭花到保安警察大隊，署名「熱愛良好治安的台北市民」，讓不少員警紅了眼眶。

李永得昨天在台北轉運站超商購物時，遭保安警察大隊員警盤查，事後不滿的在臉書上發文，指現在是「警察國家」，引起論戰；而警方則回應「依法行政」，執勤同仁也認為自己「很無辜」。

事件發酵後，引起社會正反論辯。但多數民眾及意見領袖仍力挺警察，希望警方秉公執勤，繼續替社會治安盡一份心力，勿因少數人而對社會失望、冷漠。

就有署名「熱愛良好治安的台北市民」今天下午特地委託花店，贈送一盆蘭花至保安警察大隊，希望第5中隊繼續嚴正執法，並寫上「加油」等語，讓不少感到委屈的員警紅了眼眶，感動在心頭。

「真的很感動」，中隊長陳豐盛接受中央社訪問時說，謝謝這名民眾替我們加油、打氣，對於警察執法的鼓勵相當大，據了解，這名送花的民眾其實居住在高雄，是委託台北的朋友向花店訂購、代送。

陳豐盛也說，未來仍會秉公執法、保有原本的執勤態度及SOP，但會精進與民眾互動、盤查時的問話技巧，避免更多誤會。1060320

(中央社)