中風非老人專利 18歲就要定期量血壓
衛生福利部屏東醫院神經外科主治醫師張家茂今天表示，中風病患有5成4有高血壓，台灣18至39歲有36萬人患有高血壓，中風不是老年人專利，建議到了18歲每年要定期量血壓。
張家茂說，他的病患中有一名男性只有35歲，平常身體硬朗，除了高血壓外沒有其他的慢性病，因平常沒有不舒服的症狀，便沒把高血壓放在心上，但有一天在工作場所覺得左手和左腳沒有力氣，就跌坐在地上，送醫進行開腦手術後，已能持拐杖走路。
張家茂表示，根據衛福部國民健康署的資料，台灣每4名成人就有1名高血壓患者，65歲以上有6成有高血壓，40至64歲有3成有高血壓，18至39歲有36萬人患有高血壓，已罹患高血壓者，超過2成6沒有量血壓習慣，其中18到39歲年輕患者，高達6成幾乎不量血壓。
張家茂指出，18歲以上民眾每年至少應量1次血壓，而且高血壓病人更應該定期量血壓並記錄，高血壓、中風不再是老人的專利，年輕人也應該好好量血壓，控制血壓，不應「鐵齒」，而且要配合低鈉、地中海飲食，減重、戒菸、多運動，才能趨吉避凶，擁有健康人生。1060320
(中央社)
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