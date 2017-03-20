情歌王子潘裕文發行新EP 紀念出道九年
歌手潘裕文21日發行新EP「九年」，是他換新東家後的首張EP，適逢出道九年，集結出道後所有努力的心血結晶發行這張EP。
「九年」EP收錄3首歌，「空想夜車」、「九年」、「不挑」，各自呈現對夢想的執著、對感情的執著、好奇心的執著。其中「空想夜車」與「九年」MV請來小影后溫貞菱跨刀演出對手戲，從「空想夜車」的清純女學生到「九年」風情萬種的女人，溫貞菱輕鬆駕馭。
在「九年」MV中潘裕文有一場幫溫貞菱洗頭的戲，一拍就是4小時，再加上潘裕文必須蘊釀情緒演出崩潰、痛哭，讓他直呼演戲真的不容易，但提起演戲，潘裕文說，只要有機會，還是非常願意嘗試。
潘裕文今天在媒體訪談中指出，現在面對媒體可以非常放鬆，甚至會有點放肆，因為以前總是戰戰兢兢，想著要怎麼應答比較好，凡事都很謹慎，但因出道久了，想用最真實的一面與最自然的心情面對一切。
談到「九年」的創作概念發想，潘裕文說，是因為一般人都認為十年的時間才能證明堅持了很久，但九年也是段不短的時間，卻因為差一年而容易被忽略，因此催生了「九年」這張專輯。
2007年從「超級星光大道」嶄露頭角的潘裕文，至今出道九年，音樂路上遇過許多阻礙，甚至還曾拿出所有積蓄出專輯，成績卻不理想，雖曾有放棄的念頭，但因遇到許多貴人，讓他繼續堅持音樂路。1060320
(中央社)
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