親善牙科院所 孕婦孩童看診免掛號費

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孕婦、孩童口腔問題多。響應世界口腔健康日，衛福部和牙醫師合作，推牙醫親善愛心院所，即日起至4月8日，提供孕婦及15歲以下兒童，看診免掛號費。

衛生福利部及中華民國牙醫師公會全國聯合會今天舉行記者會，宣布「2017兒童口腔健康週-牙醫親善愛心院所」起跑，實際行動關懷孕婦及兒童口腔健康，建立「從小保護牙，老來不缺牙」正確觀念。

根據衛生福利部調查顯示，民國101年台灣7歲兒童齲齒盛行率高達88.2%，12歲兒童的齲齒率高達70.7%。

牙醫師黃茂栓表示，孕婦需要重視口腔健康，因荷爾蒙影響，比較容易有牙齦腫痛、牙齦炎，且有些人可能有孕吐，口中的酸性環境也比較容易導致蛀牙。最好每3個月就到牙醫診所看診、清潔，健保都有給付。

黃茂栓說，除了孕婦個人的健康，準媽媽提早接觸口腔健康資訊，也能幫孩子提早注意牙齒問題。「小孩一長牙就應該看牙」，不是等到換乳牙才看牙醫，及早介入照護才能避免以後蛀牙。

預防嬰幼兒齲齒，黃茂栓表示，家長應把握防齲五部曲，包括長牙就要立即看牙，定期看牙醫；落實正確潔牙方式且父母從旁協助潔牙；接受窩溝封填服務；均衡飲食習慣，少甜食、多漱口；力行氟化物使用（氟漆、氟鹽、氟錠、含氟漱口水）。

黃茂栓說，嬰孩長出牙齒後，就可以塗氟。氟化物是已知可有效防止蛀牙的工具。對不方便使用牙刷的幼兒，爸媽也可用沾上含氟牙膏的紗布，幫忙潔牙。孩子除使用含氟牙膏，每週可以一次使用含氟漱口水。

兒童節將至，衛生福利部鼓勵準媽媽及家長利用這段時間，上網查詢友善院所，協助兒童進行口腔健康檢查。另前往親善牙醫院所前，請先電話確認與預約，節省等候時間。相關資訊請上衛生福利部或牙醫師全聯會網站查詢（網址：www.mohw.gov.tw或www.cda.org.tw）。1060320

(中央社)