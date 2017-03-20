陳金鋒接富邦副領隊 蔡承儒間接證實

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富邦悍將開季記者會，對於陳金鋒接任副領隊的消息，總經理蔡承儒沒有否認，他說「細節已經談得差不多，有好消息會再擇期公布」。

39歲的陳金鋒過去是第一個登上美國職棒大聯盟的台灣球員，去年在Lamigo桃猿隊結束球員生涯，之後接下經典賽教練工作，新球季可望到富邦悍將擔任行政職。

先前外傳陳金鋒要擔任富邦「形象大使」角色，蔡承儒說，一開始也沒有特別設定是形象大使，後來討論的方向比較不同，對於陳金鋒的職務、工作內容，細節談得差不多，擇期公布。

除了陳金鋒加入富邦，經典賽中華隊總教練郭泰源也已經接下顧問一職。不過今天郭泰源、陳金鋒都沒有出席開季記者會。1060320

(中央社)