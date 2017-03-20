禁菸令後上海電子菸銷量增 不合格品多
中國大陸上海實施室內全面戒菸後，當地的電子菸實體店從50多家猛增至150家。不過，專家指出，電子菸並非完全無害，大陸合規的生產商比例也很低。
勞動報報導，購買電子菸的人群主要分為兩類：一類是想透過電子菸戒掉香菸，還有一類是為了能在菸癮來的時候「抽兩口」。
自去年底上海實施室內全面禁菸後，一家電子菸體驗店的老闆說，上門的客人明顯增多。當地電子菸實體店也從去年的50多家猛增至約150家。
報導指出，電子菸設備價位從初級的人民幣兩、三百元到幾萬元都有。此外，一般每月消耗兩瓶菸油左右，一瓶價位通常在130元上下，月花300元左右，比老菸槍抽菸花的成本低。
不過，這些菸油含有從菸草中提煉的焦油、尼古丁等成分，並非完全對身體無害。
一名業內人士說，目前電子菸行業存在諸多弊端，有些劣質電子菸的菸桿品質不佳，菸油的成分也不明了，在網路上銷售的電子菸產品更是良莠不齊。
報導引述大陸全國控菸辦統計，全世界90%以上的電子菸產自中國。
中國電子菸協會相關負責人說，目前全中國大大小小的電子菸生產廠家有數千家之多，主要集中在深圳。由於沒有行業准入門檻，這些廠家難免魚目混珠，據他估算，正規廠家也就20%左右。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。