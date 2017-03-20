禁菸令後上海電子菸銷量增 不合格品多

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中國大陸上海實施室內全面戒菸後，當地的電子菸實體店從50多家猛增至150家。不過，專家指出，電子菸並非完全無害，大陸合規的生產商比例也很低。

勞動報報導，購買電子菸的人群主要分為兩類：一類是想透過電子菸戒掉香菸，還有一類是為了能在菸癮來的時候「抽兩口」。

自去年底上海實施室內全面禁菸後，一家電子菸體驗店的老闆說，上門的客人明顯增多。當地電子菸實體店也從去年的50多家猛增至約150家。

報導指出，電子菸設備價位從初級的人民幣兩、三百元到幾萬元都有。此外，一般每月消耗兩瓶菸油左右，一瓶價位通常在130元上下，月花300元左右，比老菸槍抽菸花的成本低。

不過，這些菸油含有從菸草中提煉的焦油、尼古丁等成分，並非完全對身體無害。

一名業內人士說，目前電子菸行業存在諸多弊端，有些劣質電子菸的菸桿品質不佳，菸油的成分也不明了，在網路上銷售的電子菸產品更是良莠不齊。

報導引述大陸全國控菸辦統計，全世界90%以上的電子菸產自中國。

中國電子菸協會相關負責人說，目前全中國大大小小的電子菸生產廠家有數千家之多，主要集中在深圳。由於沒有行業准入門檻，這些廠家難免魚目混珠，據他估算，正規廠家也就20%左右。1060320

(中央社)