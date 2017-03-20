高雄市教育局辦超額教師安置新方案說明會

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教育局說明超額教師安置新方案。（教育局提供）

教育局因應少子化減班，研議超額教師安置新方案，20日邀集相關學校校長、主任與教師代表們，召開超額教師安置新方案說明會，教育局也強調超額教師以留任原校為優先考量，沒有教師超額資遣情形，要教師們安心。

教育局在鳳山區青年國中，邀集106學年度有教師超額情形學校校長、教務主任及教師代表，召開超額教師安置新方案說明會；會中教育局副局長黃盟惠、國中科長葉建良說明超額教師安置新方案。

教育局表示，將延續「減班不減師」為原則，106學年度研議安置新方案，以超額教師留任原校為優先考量。安置新方案辦理方式如下：

一、教師留職停薪一學年者，控管不聘任代理教師，供超額教師暫留原校免超額。

二、行政人員(主任及組長)減授課節數集結計算，以專任教師每週授課18節，轉換為可供超額教師留任原校人數。

以上方案仍以專長授課為原則，於排課無虞時，始得適用，如不論排課是否無虞，超額教師均得留任原校。另外，以人性化介聘作業方式，鬆綁規定，使教師不會超額到偏遠或特偏地區學校。

會中校長、主任與教師代表們表示，妥善處理超額教師安置，可減少教師們的不安與恐慌，不僅穩定生活並維持教學品質，同時也符專長授課維護學生學習權益，達成教師與學生雙贏局面。

(中時)