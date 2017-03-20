潘維剛選國民黨主席，從故鄉屏東出發

宣布角逐國民黨黨魁的潘維剛（左），從屏東出發，號召10萬黨員回家。（林和生攝）

宣布角逐國民黨魁的前立委潘維剛，20日南下屏東，象徵從故鄉出發，要號召10萬黨員回家，更引述《詩經》大雅文王篇，其命維新，盼能引進年輕人共同參與黨務，擦亮國民黨這塊百年招牌。

潘維剛說，自己出生屏東市、是頭前溪人，特地選在屏東起步，有種從「家」出發的感覺，現場沒有國民黨縣黨部動員，全是親友出席力挺，自己覺得倍感溫馨。

面對近來黨魁之爭紛擾，潘維剛強調，友人勸她，現在外面又是風、又是雨，何不等風雨暫歇再出來，她則回應，就是要在最艱難的時刻參與才能進行改革。期望號召有黨籍卻沒黨權的同志，或是沒有入黨的有志之士一起並肩同行，讓黨意結合民意，把人才找回來。

前立委王進士也出席相挺，他認為，現在黨內百家爭鳴，代表大家對黨還是有熱情，最怕的是彼此冷漠，因此樂見君子之爭，對黨內發展樂觀其成。

面對近來屏東積極爭取的高鐵南延一案，潘維剛也舉雙手贊成，她不諱言，繳一樣的稅，國家建設不能重北輕南，除南延屏東的計畫，她更加碼喊出要將高鐵環繞全台，實現台灣一日生活圈的口號。

(中時)