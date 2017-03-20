回到中職起點 馮勝賢接秘書長呼「意外」
懸缺2個月的中職秘書長確定由前兄弟象球員馮勝賢接任，成為首位球員出身的秘書長，今天（20日）正式上任，馮勝賢提到，當秘書長從來不在自己的規劃中，「離開職棒1年半後又回來，是一種肯定也是責任，會全力以赴，把事情做好。」
1999年馮勝賢加盟中職的記者會在中華職棒聯盟會議室舉行，事隔18年後，他回到起點，以新任中職秘書長身份向外界分享心情。
42歲的馮勝賢有過17年中職球員經歷，退休後先後在兄弟象與義大犀牛擔任守備教練，2015年底獲犀牛球團不續約通知，目前在國立體大競技與教練科學研究所競技教練組攻讀博士。
今天正式坐上中職秘書長一職，馮勝賢坦言：「能接到這個職位，其實我也非常意外，其中的關鍵就是我是棒球人，希望能做些棒球推廣的部分，也和中職會長（吳志揚）朝共同的方向努力。」希望以球員、球評及相關行政經歷的背景，提升棒球環境。
馮勝賢提到，在跟會長討論後，希望未來能在國家隊組訓方向繼續協調，「組成最強、最好的中華隊」，同時也要去了解，這裡面的環境有遇到什麼樣的問題，另外也會傾聽球員工會的聲音，並讓學生棒球環境做得更扎實。
「在職棒打了17年，拿過4座新人王，但是接下這個職位後，希望把自己的經驗傳承，希望讓後面的選手知道，即使離開了這個環境，還是有很多事可以做。」馮勝賢說。
(中時電子報)
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