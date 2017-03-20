國際獅子會鐵騎環台車隊　送愛到南投

國際獅子會鐵騎環台車隊，今天抵達南投縣政府。（沈揮勝翻攝）

國際獅子會及國際工商經營研究社聯合會共同舉辦「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」，今天上午60名獅友帶著善心捐款騎著自行車抵達南投縣政府圓形廣場，將贊助該縣北梅國中、爽文國中及東光國小等3校各5萬元的優秀清寒學生獎學金，受到在地獅友及縣府員工熱烈歡迎，縣議員曾振炎也到場共襄盛舉。

縣府秘書長洪瑞智代表南投歡迎這群朋友的到來，他肯定國際獅子會多年來發揮企業責任，深具正向且公益的形象，並感謝所有愛心企業家願齊力再度送愛到南投，這次送暖環台行，不但有抛磚引玉的效果，也能提倡正社會慈善風氣，讓社會多一份溫暖，集結大眾之力，形成一股正面良善的力量，非常有意義。

大會會長楊崇銘則表示，該會從4年前開始舉辦公益愛心環台，每2年舉辦一次，舉辦愛心環台行的用意，除了齊聚愛心善款以實質行動幫助弱勢學童外，獅友們也用騎自行車方式直接到各縣市政府發放，是健康又環保的行動，希望藉著獎助學金的發放，讓受助的小朋友在長大後，有能力時也可以幫助其他一樣弱勢的朋友，讓台灣不再有弱勢家庭，形成善的循環，讓社會更安和樂利。

獅子會工商鐵騎送暖環台行活動，今年起將會連續10年捐贈北梅國中、爽文國中及東光國小各5萬元善款，做為清寒學子獎助學金。儀式中由執行長李仲立代表將善款轉交給北梅國中等三所學校校長，並由洪秘書長代表蓋印在車隊的環台證明書上，宣示南投站的成功。

該活動從3月20日至30日為期11天，自台中市出發，以逆時鐘之方向繞行台灣一圈，南投是第3站，總公里數為1008公里。每到各縣市，車隊都會在縣市政府廣場舉辦獎學金受贈儀式，預計全國將有84所中小學學生實質受惠。

(中時)