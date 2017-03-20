南路鷹94鵟 昨過境八卦山逾6千隻 創歷史第二大量
南路鷹北返就是鵟！週末過境爆量，彰化縣野鳥學會志工在八卦山上賞鷹平台每日觀測紀錄，光是昨天一天就高達6千多隻，學會志工翻查歷史紀錄發現，數量創下20年來單日第二大量。
4千隻鵟鷹河，給你滿滿的賞鷹大平台。賞鳥志工昨晚在學會臉書興奮分享觀測心得，從昨天一早87隻起鷹後，即開始不停歇地以數十、數百鷹群集體過境，至中午前已逾2千隻，中午1點過後更是爆量。
沒有更鵟、而是超級鵟。黃姓志工形容，4千隻長飛不停的鷹河，直接在平台上空驚喜現身，2、3百甚至5百隻級以上大鷹柱接連出現，鷹柱先變化成縱隊大鷹河，兩條鷹河又匯集成大鷹柱。
從昨天中午起，鷹群開始大量路過賞鷹平台，從鷹河變化成鷹球、再從鷹球轉成鷹河北移，雖然讓志工調查團隊數鷹數到目不轉睛、累到快投降，各種鷹柱分裂式，豐富的鷹群姿態，也讓人看得大呼過癮。
志工林仁勇指出，到下午2點10分就達到6千隻，單日統計6611隻過境，起鷹87、落鷹78，為有紀錄以來單日第二大量。
學會理事長陳德治說，志工在賞鷹季節每日紀錄觀測已逾20年，1997年曾創下單日7千隻最高紀錄，昨天在場觀測的少年志工有些都還沒出生，能親眼見到史上單日第二大量過境實在幸運，截至今日累計已破1萬1千隻，達到每年過境總量的半數。
陳德治說，俗稱南路鷹和清明鳥的灰面鵟鷹，在每年節氣進入春分後至清明節前夕大量遷徙北返，由於上周天氣陰晴不定，導致鷹群滯留南台灣等候，周末天氣好轉，大批鷹群集體趕路過境中台灣，從八卦山轉往台中市大肚山方向，沿溪流朝出海口飛往中國大陸北方。
由於春天天氣陰晴不定，未來一周放晴的日子，都是賞鷹好時機，有機會看到灰面鵟鷹群集盤旋的鷹姿。
(中時)
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