義守大學美女交換生 錄取美國名校研究所

義守大學來自大陸的交換生王海蓉，錄取美國名校研究所。（林雅惠翻攝）

1名來自大陸交換生王海蓉，在義守大學機械與自動化工程學系交換就讀期間，與電機工程學系副教授張恩誌及吳榮慶共同研究滑模控制及基因演算法方向，不僅將論文發表於國際研討會與國際期刊，更藉由教授推薦，錄取美國羅格斯大學電子與計算機工程學系。

義守大學表示，長相甜美的王海蓉來自大陸甘肅省，在對岸電子科技大學自動化工程學系就學期間，從學校網頁上得知義守大學交換生資訊，基於對台灣風土民情與美食的嚮往，也想體驗不同的學習和生活環境，毅然決定到義守大學「機動系」交換學習，父母也鼓勵她到異地求學，增加不同視野。

在義守大學交換學習期間，王海蓉為了鍛鍊自己的科學研究能力，主動向任課老師吳榮慶提出希望能一起做論文研究，遂與吳榮慶及張恩誌組成研究團隊，並根據她未來想就讀領域及老師的研究專長發想研究內容。

張恩誌指出，王海蓉是位非常積極的學生，寫論文時一定會將理論與實作分析瞭解透徹，而研究內容也有前瞻性的看法與建議，出席國際研討會報告論文時，更勇於與國際學者交換意見與看法，是難得的優秀學子。

(中時)