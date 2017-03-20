聯盟公布 馮勝賢任秘書長20日生效

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馮勝賢接任中華職棒聯盟秘書長即日起生效。(中華職棒聯盟提供)

中華職棒聯盟公布，新任秘書長將由前兄弟象球員馮勝賢接任，另增設1名副秘書長，由許彥輝接任，2位人事案同於20日生效。

馮勝賢為球員出身，曾在中華職棒兄弟象隊效力9年，退休後出任兄弟象2軍總教練、義大犀牛代理總教練、屏東縣棒委會副主委、電視台球評等職務，成為球員出身擔任聯盟秘書長的第1人。

許彥輝曾任桃園縣政府有線廣電基金副執行秘書，並於行銷公司擔任公關經理推動國際大型運動賽事宣傳與執行。

(中時電子報)