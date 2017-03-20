王毅：以歷史縱深和未來穿透力 設計今後50年中美關係
大陸外交部長王毅20日在中國發展高層論壇年會上表示，中國歷來以長遠眼光看待中美關係，願從戰略高度推進中美關係。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，在把握和設計兩國關係走向時，應當有歷史縱深感和未來穿透力。
王毅20日在中國發展高層論壇的午宴上發表演講，他表示，在各國命運緊密相連的新的時代背景下，新興大國與既有大國的利益已深度交融，如果發生衝突，只能是雙輸。因此中美關係不會走入「修昔底德陷阱」。
他說，當今世界事務已如此復雜多樣，不可能僅靠一個國家承擔提供所有國際公共產品的責任，唯有開展國際合作才是可行選擇，所以中美關係也不會面臨「金德爾伯格陷阱」。中方有信心通過與美方加強對話協作，避免重蹈歷史覆轍。
王毅說，兩天前，美國國務卿提勒森對中國進行了首次訪問，雙方就本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神發展好新起點上的中美關係達成了清晰共識。提勒森表示，美中雙方應面向未來，共同設計今後50年的兩國關係，規劃好各領域合作。美方的積極表態令人鼓舞。
王毅表示，中國歷來以長遠眼光看待中美關係，願從戰略高度推進中美關係。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，在把握和設計兩國關係走向時，應當有歷史縱深感和未來穿透力。
(旺報)
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