韓向WTO質疑陸限韓令 要提告恐難舉證
南韓產業通商資源部長官周亨煥今天表示，本月17日已向WTO服務貿易理事會提出，中國在旅遊、流通領域針對「薩德」入韓實施的反制措施，可能違反世界貿易組織（WTO）規定。
不過，南韓政府採取的行動，並不意味會向WTO控告中國，因為若要向WTO提起訴訟，需要提出具體證據，但中國幾乎都是下達口頭「限韓令」，或以國內法為藉口實施反制，要舉具體事證不容易。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，周亨煥今天在國會出席產業通商資源委員會全體會議時，就南韓政府應對中國大陸為反薩德而採取的「限韓令」、「禁韓遊」措施，公開表達南韓政府立場。
周亨煥表示，中國政府不會向WTO承認針對「薩德」入韓採取了相應措施，但南韓政府應明確指出不能排除這種可能性。其中，南韓質疑的是中國大陸可能有違反WTO的「最惠國待遇」和「國民待遇」基本原則。
周亨煥表示，將在繼續收集證據的同時，妥當應對南韓企業所遭受的不合理待遇。
南韓產業通商資源部相關人士證實，南韓政府在WTO就中國大陸違反「最惠國待遇」和「國民待遇」原則提出質疑，並將透過多種管道向中國施壓。1060320
(中央社)
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