選手在台日少棒賽做了這決定 氣勢高昂

邁入第26屆的「台日少棒錦標賽」在新竹市棒球場熱鬧開打，今天開幕典禮上，小球員們互相打氣、氣勢高昂，決定要一起努力「把冠軍留在新竹」。

新竹市政府教育處表示，這次賽會有新竹市西門、東園、民富、香山國小、新竹縣關西國小與日本大阪青龍隊等6隊參賽。其中，大阪青龍隊由日本1000多支的隊伍中脫穎而出，奪下「讀賣盃近畿少年野球聯賽」冠軍，實力堅強，今年來台爭取「三連霸」，戰況精采可期。

新竹市長林智堅今天到場為賽事開球，並為小選手們加油，期許本地球隊能共同「捍衛主場」，將冠軍留在新竹。

「我們想把去年的遺憾補回來」西門國小校長陳進豐表示，西門國小是20至22屆「三連霸」冠軍，但自23屆起，連續三年都被日本的球隊奪走冠軍旗，但球員們不氣餒，不斷苦練，期盼把努力的汗水化作力量，與球員們一同高呼「今年要奪回冠軍錦旗」。

林智堅也說，新竹市球場西元1976年興建至今，帶給民眾美好棒球回憶，但40年來經歷幾次整修，受限經費及硬體限制，成果無法滿足大家期待，市府積極向中央爭取經費，規劃將棒球場拆除重建，提供更好的觀賽與比賽品質。

林智堅表示，近年除了在香山區打造全新「虎林棒球場」，也針對頭前溪高灘綠地進行整體規劃，讓「頭前溪河濱公園壘球場」成為大新竹地區設施最好的戶外型壘球場地，吸許喜愛棒球運動的朋友在頭前溪畔切磋球技，獲得好評。1060320

(中央社)