現代五項運動錦標賽 台東忠孝國小奪冠
106年全國中正盃現代五項運動錦標賽，台東忠孝國小拿下國小女團體組冠軍。個人組部分，則由林祖均拿下第一名。
教練吳亭瑩表示，現代五項運動包含跑步、射擊、游泳、西洋擊劍與馬術，高中才有馬術項目。有8縣市9隊伍、30多名選手參賽，許多學校僅專一訓練其中一項目，其餘項目則為輔助，但忠孝國小四項並行，皆須扎實訓練，今年獲佳績與有榮焉。
吳亭瑩表示，學校沒有游泳池，選手需來回奔走車程130多公里至台東市區體育中學泳池練習，近年才與成功商水合作，讓學生就近練習。她說，學生僅能利用假日練習游泳項目，相較外縣市幾乎每天練習游泳項目的選手，在賽事中此項目成績略微遜色。
西洋擊劍為忠孝國小的優勢，學校邀請台東大學具有西洋劍比賽經驗或得獎的學生擔任助教，利用假日時間教導學生實戰經驗。忠孝國小為台東縣少數擁有西洋擊劍場地與器具的學校，讓學生能在放學與假日時間積極練習，包含對打實戰等累積經驗。
就讀五年級的林祖均榮獲個人組第一名，她表示，跑步項目比較困難，因耐力不夠，需多加練習。個人組第四名的劉彭靖則說，平時練習覺得射擊部分難度高，因自己身高不夠，射擊時比較吃力；參賽時覺得跑步項目難，因為自己跑得慢、耐力不足，未來會繼續加強肌群訓練。
校長王金地表示，民國100年為學校現代五項運動的草創期，經過師生共同努力，已累積超過四十座獎盃，其中包含20個冠軍，今年再獲佳績，特別感謝總務主任吳亭瑩的訓練帶領，以及台北羅馬扶輪社與國際同濟會北市區（耕華會）的經費贊助與器具提供。1060320
(中央社)
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