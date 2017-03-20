女童遭倒吊撞傷致死 衛福部允加強訪視

台南市一名1歲多翁姓女童遭保母搖晃撞傷頭部不治，女童父母今天在立委陳亭妃陪同下開記者會，盼自己女兒是最後一個，不要再有第二名受害者。衛福部允諾加強訪視。

今年1月23日台南市翁姓女童在居家式托育保母家中，疑被以「頭下腳上」搖晃摔落，頭部重創宣告不治，民進黨立委陳亭妃今天陪同女童家長召開記者會。翁姓女童家長表示，心裡很難過、無辜的小生命無法再回來，女兒1歲4個月到底做錯什麼事，會讓保姆夫妻用倒吊搖晃方式重摔。

翁父說，夫妻倆到現在每天晚上睡不好，「得來不易的小孩就這樣走」，夫妻倆屬雙薪家庭，孩子勢必要托育，他們還能相信政府登記的合法保母嗎？希望孩子是最後一位，不要再有第二名受害者。

陳亭妃說，保母托嬰登記法制化上路後，截至105年底有登記的托育人員2萬4259名，收托孩童有4萬408人。陳亭妃分析近3年居家托育意外事故統計發現，居家托育意外事故的傷亡人數不減反增，呼籲衛福部社家署應全面檢討「居家式托育保母」的管理制度。

衛生福利部社會及家庭署家庭支持組組長簡杏蓉說，過去保母沒有入法管理，民國100年將居家托育入法管理，民國103年12月1日實施，托育人員申請當保母必須通過層層關卡，地方政府每年會定期訪視，若有不當照顧情事，依法限期改善，如有兒虐情事可廢止登記證書，1年內不得擔任托育人員。

簡杏蓉說，政府有兩種訪視，第一次收托的保母會在30天內派員進行第1次訪視，1年內訪視4次；收托滿1年以上的保母，表現很OK，原則是1年訪視1次。

她進一步說，過程中，如果有狀況，家長可隨時向縣市政府反應，縣市政府就會派訪員加強訪視，保母也要每年接受18小時的在職訓練，如果透過事後的輔導管理，仍有類似情形發生，未來，可能在「法」部分，加強訪視工作，甚至請地方政府透過外部督導方式，協助訪員在居家訪視時更敏銳查覺保母的照顧情形。

她提醒家長們應提高警覺，隨時注意孩童收托狀況，若發現有特殊異常或孩子情緒反應，多一點把關，可隨時通報，讓公權力及早介入處理，避免憾事發生。1060320

(中央社)