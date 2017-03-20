不滿吊照 友力遊覽車借牌抗議
2月13日國5發生重大遊覽車翻車事故，交通部公路總局將遊覽車靠行的友力通運旗下100多輛遊覽車牌照全吊銷，10多輛友力遊覽車今天借車牌到交通部抗議。
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團2月13日在國道5號發生嚴重遊覽車翻車意外，造成33人罹難，因事故車輛為蝶戀花旅行社所有，靠行在友力通運名下，公路總局調查後，認定友力違法，撤銷友力營業執照並吊銷公司旗下136輛遊覽車牌照。
有13輛已遭吊照的友力通運遊覽車，今天以借車牌方式上路，在交通部四週繞行約20分鐘，車上寫著「我要生存」、「還我工作」、「無能部長」、「無能政府」、「未審先判」、「錯殺無辜」。
友力其他靠行車駕駛們認為他們是國5翻車事件無辜受害者，不滿政府決策斷了無辜者的生計。
公路總局說，友力通運違法是事實，公司駕駛都已針對行政處分提出撤銷原處分行政訴願，訴願委員會還未召開，未來若行政訴願仍維持原處分，友力通運或友力駕駛，還可再提行政訴訟。1060320
(中央社)
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