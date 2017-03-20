盜台灣扁柏放違停車 警送辦桃園男

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桃園田姓男子今天開車違停，平鎮警方發現準備上前勸導開離，卻發現車上放了一塊長約1公尺的珍貴木頭「台灣扁柏」，警方依違反森林法與竊取國有財產罪送辦。

平鎮警方今天上午巡邏經過龍南路，發現36歲田男駕駛自小客車違規停放，上前要勸導他開離，走近一看就發現後座車窗沒關，一塊長約1公尺的木頭就放在後座，他們仔細一看，認出木頭竟是珍貴的台灣扁柏。

田男供稱昨天日在大溪區的百吉隧道附近林區散步，看到地上有塊木頭，就順手撿回，並沒盜伐，警方最後依違反森林法與竊取國有財產罪送辦。1060320

(中央社)