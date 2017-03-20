「代班」中風父親養蜂事業 蜂農之子成接班人

花蓮蜂農許瑞忠接手父親的養蜂事業，目前兒子及太太也一起投入養蜂行列。（張祈攝）

花蓮蜂農許瑞忠7年前加入父親的養蜂事業，兒子及太太也趁著假日投入養蜂行列。（張祈攝）

蜂農許邦作的養蜂事業，現在有兒子及小孫子的加入。（張祈攝）

蜂農許邦作的養蜂事業，現在有兒子及小孫子的加入。（張祈攝）

花蓮蜂農許邦作養蜂40年，省吃儉用一手拉拔百萬隻蜂農及一家子家計，7年前兒子許瑞忠趁畢業空擋跟著父親追著花季跑，第一次跟去採蜜就遇到爸爸小中風導致行動不便，只好暫時「代班」養蜂工作，再也沒離開過，許爸爸的養蜂事業如今也成為一家三代的祖傳事業。

出身台東農家子弟許邦作，退伍後正逢日本熱銷蜂王乳時期，他跟著姐夫來到花蓮瑞穗學習養蜂，他說，那段被蜂農視為「黃金年代」的日子，產量卻永遠趕不上市場需求量，就算價格不斷喊漲，但每個蜂農卻都是勒緊腰帶啃饅頭過日，把省下來的錢買糖讓蜜蜂吃飽，才能增加蜂王乳的產量。

養蜂規模穩定後，則獨自帶著幾十箱蜜蜂舉家定居花蓮壽豐，他說，養蜂人家就是逐花而居，尤其每年龍眼蜜採收季節，不但得趁著夜黑風高搶時間將蜂箱從台灣東移到台灣西，獨自守在蜂箱旁熬過與妻小分隔兩地的日子，也因深刻體會養蜂的苦，並不期待兒子接手蜂農事業。

一個裝載10個蜂架的蜂箱填滿了蜂蜜約有30至40公斤，許邦作共有300多箱，長期搬運重物，身體不敷負荷長出骨刺，兒子許瑞忠趁著大學畢業空擋幫忙家中採蜜作業，病情更惡化成小中風。

「第一次跟著出去採蜜就遇到爸爸小中風，就留在家裡幫忙一直到現在。」許瑞忠意外接手養蜂，他說養蜂最辛苦的就是「沒有假日」，蜂王乳每3天採收1回，父親的6處養蜂場輪完一遍，就是下一個採收的開始。

現在許邦作的養蜂事業有了兒子的加入，媳婦、孫子們也趁著休假期間投入其中，儼然成為祖孫三代的養蜂世家，被問到會不會疲乏，他們則說，採收到品質優良的蜂蜜，就一點也不累了。

(中時)