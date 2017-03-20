高市博愛金融一條街違停多 警加強執勤
高雄市三民區博愛一路沿線近10家金融機構林立，號稱「金融一條街」，往來洽公、商民眾眾多，時常貪圖方便，車輛大喇喇違停人行道或紅線，釀成人車爭道險象環生，轄區分局一周至少取締60起違停，今起更大規模加強取締，盼還市民良好街景。
博愛一路沿線多家銀行等金融機構，也不乏大型公司行號，但車輛違停嚴重，引發地方民怨，一天檢舉約10件。轄區三民一分局上周進行勸導期，今加強取締勤務，與轄區十全所、哈爾濱所及交通分隊聯合執法，昨逕行舉發45件、攔停告發5件。
今日首日加強取締工作，民眾大多持正面意見。陳姓婦人昨到附近郵局辦事情，抱怨機車車位難尋。她體恤警察執勤辛勞，希望改善周邊停車格不足問題，以免來辦事卻被警察開單，警方則表示將代為向交通局反映。
三民一分局長戴台捷疾呼，此次執法「取締」僅是手段，目的在於還給市民一個良好的街景，同時養成守法習慣，減少當地交通違規和降低交通事故風險。
他建議，前往當地洽公、洽商市民注意，務必尋妥適當處所（周邊大連街、松江街均有收費停車場）停放車輛，再離開處理事情，或多利用大眾運輸工具，避免愛車遭拖吊或逕行舉發。於路邊紅線、人行道違規停車，可處600元至1200元罰鍰，如被拖吊，荷包恐怕大失血，呼籲勿貪圖方便而受罰。
(中時)
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