高巿26萬盞路燈8月完成編號

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為讓民眾報修路燈維修更方便，高雄巿工務局養工處將在8月完成全市35個行政區約26萬盞路燈編號工作，並建置e化維修系統。

養工處指出，高雄市路燈編號採行政里名稱加上數字組成，例如前鎮區平昌里第79支路燈，即為「平昌079」，民眾只要記下路燈編號，就可利用1999免付費專線通報。

截至今年3月，養工處已完成永安、茄萣、彌陀、岡山、鹽埕、新興、前金等7行政區共計139里約2萬5000盞路燈編號工作，其餘28區路燈預計於8月底全數完成。

(中時)