疑久病厭世 丈夫返家驚見妻子上吊身亡

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患有憂鬱症50歲蔡姓婦人疑長期受病痛所苦，20日凌晨在新北市板橋區住家臥室內上吊，丈夫返家時發現妻子毫無生命跡象，警消獲報將她送醫急救仍回天乏術。

丈夫向警方表示，妻子曾透漏輕生念頭，應是受不了病魔折磨。詳細死因待檢警進一步釐清。

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(中時)