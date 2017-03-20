火鍋店漏開統一發票 南區國稅局裁處停業7天

南區國稅局嘉義市分局今天表示，嘉義市大雅路「喜多日式和風涮涮鍋店」1年內經查獲漏開統一發票達3次，依規定自106年3月24日至3月30日止，執行停業處分7日，將派員到營業處張貼公告。

該店一位自稱工讀生的女員工表示，不清楚此事，主管休假中，無法連絡店長或相關負責人。

南區國稅局嘉義市分局表示，使用統一發票之營業人，銷售貨物或勞務，不論金額大小，均應開立統一發票並交付買受人，否則一旦被處停業處分，國稅局會派員至營業處張貼停業公告，並由警察局協助執行，該局會不定期派員加強查核開立統一發票情形。

(中時)