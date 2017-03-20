南高屏社工表揚 高市入圍最多「雄」讚

我要評比

南高屏社工表揚24日舉行，今年高雄市入圍22件「雄」讚。（柯宗緯攝）

社會局督導莊美慧入圍最佳督導，她不畏高壓、高危險挑戰，勇於承擔兒少保護、防治家暴性侵工作。（柯宗緯攝）

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍入圍特殊貢獻獎，她謙稱功不在我，需要第一線社工同仁齊心努力。（柯宗緯攝）

南台灣社工界奧斯卡獎「南高屏社工表揚」，今年3縣市推薦126件個人、團體參選共入圍52件，高雄市以22件入圍最多。今日社會局長姚雨靜特地為入圍者加油打氣，她樂見此次民間入圍者較多，顯示民間力量大，做為公部門推動社會工作強力後盾。

南高屏社工表揚24日將於屏東登場，今年首度增設特殊貢獻獎，並入圍兩名，其中一位是代表高雄的喜憨兒基金會董事長蕭淑珍。她育有一名身心障礙孩子，22年前有感於社福資源不足，胼手胝足成立基金會，讓「喜憨兒」成為台灣心智障礙代名詞。

她認為成功不必在我，推動這些社會工作主要依賴第一線志工，「我是一個憨兒的媽媽，為我的憨兒與同樣遭遇朋友服務」，未來將致力推動身障者特殊醫療工作，期許中央部門能整合相關資源。

入圍最佳督導的莊美慧，13年前在家防中心接手性侵害個案服務，研擬「性侵害被害人早期鑑定模式」，後來轉任兒少保護組督導，積極規畫「高雄市兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定實施計畫」，並與高醫合作全國首創「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」。

「看到個案走過那個悲傷歷程，很替他感到高興」莊美慧面臨高壓、高危險的性侵防治、兒少保護工作，勇於承擔處理。她認為社工扮演個案人生重要支持者角色，協助連結生命資源，會繼續堅守崗位，不畏任何挑戰，替個案發聲討公道。

(中時)